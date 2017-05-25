"Деньги Януковича": кипрским офшорам отказали в апелляции
Апелляционный суд Донецкой области отказал адвокатам кипрских компаний в открытии производства о конфискации $1,5 млрд так называемого "окружения Януковича". Об этом сказано в сообщении Генеральной прокуратуры.
"Апелляционный суд Донецкой области отказал в открытии производства о конфискации $1,5 млрд по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации В.Януковича. Генеральная прокуратура еще не получила указанного решения суда", - сказано в сообщении ГПУ в Facebook.
Напомним, ранее кипрские компании, которым принадлежали облигации внутреннего государственного займа Украины, заявили, что считают незаконным решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года о применении специальной конфискации к их имуществу и подали апелляцию на это решение.
В конце апреля Краматорский городской суд вынес приговор, на основании которого в госбюджет конфисковано $1,5 млрд, арестованных на счетах окружения Януковича. Адвокат Януковича опровергает причастность подзащитного к конфискованным средствам.
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