В долгий ящик. Как Кабмин отсрочил погашение своих долгов

Правительство договорилось о реструктуризации долгов перед НБУ

Кабинет министров одобрил реструктуризацию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), выкупленных Национальным банком. Уплату долга правительства на 229 млрд грн перенесут с 2017-2030 гг на 2025-2047 гг. Это снизит нагрузку на бюджет в ближайшие годы и, по задумкам Кабмина, высвободит деньги для инвестиционных проектов.

Ослабили хват

НБУ - крупнейший кредитор правительства на рынке, в его портфеле находятся ОВГЗ на общую сумму в 378 млрд грн. Еще в январе 2017-го Минфин и Нацбанк начали переговоры о реструктуризации этого долга. Тогда речь шла о замене всех облигаций, выкупленных НБУ. Но в утвержденном Кабмином в среду постановлении говорится о реструктуризации лишь части задолженности.

Согласно достигнутым договоренностям, ОВГЗ на 229 млрд грн (бумаги на 222 млрд плюс неуплаченный по ним доход) с погашением в 2017-2013 гг и усредненной ставкой 12,85% заменят новыми облигациями с погашением в 2025-2047 гг и ставкой, привязанной к росту цен (индекс инфляции за последние 12 месяцев + 1,5 п.п.). В случае дефляции правительство будет платить по бумагам только 1,5%. Купон по новым ОВГЗ - ежегодный.

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"Это решение позволит уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет в части погашения и обслуживания госдолга и равномерно распределить погашение ОВГЗ, находящихся в портфеле НБУ, равными частями на срок до 30 лет", - объяснили в Минфине суть операции. По данным пресс-службы ведомства, в 2017-2020 годах Минфин должен был обеспечить погашение более 50% ОВГЗ, находящихся в собственности НБУ.

Реструктуризация коснется только ⅔ ОВГЗ в портфеле НБУ, а параметры других облигаций будут неизменны. "Треть портфеля с меньшей суммой к погашению останется с фиксированным уровнем доходности (около 12,3% в среднем - ред.). Такой подход позволит распределить погашение ОВГЗ равномерно - примерно на 13 млрд грн ежегодно до 2047 года", - сообщили ЛІГА.net в Нацбанке.

Закатают в дороги

Реструктуризация ОВГЗ снизит затраты Минфина на погашение и обслуживание долга на 43 млрд грн в 2017 году. "Минфин не будет погашать 25,7 млрд грн облигаций в этом году, капитализирует порядка 7 млрд грн процентов по ним, а также не будет выплачивать по ним купоны до конца года еще на сумму около 10 млрд грн", - подсчитал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Куда пойдут сэкономленные деньги? В апреле премьер Владимир Гройсман планировал 15 млрд грн из этой суммы направить на ремонт и реконструкцию дорог. Но у реструктуризации есть и обратная сторона - Нацбанк будет получать меньше дохода по ОВГЗ, что снизит перечисления его прибыли в бюджет в будущем.

Хорошей идеей эксперты считают привязку новых облигаций к росту цен. "Привязка к инфляции логична: если среднегодовой рост цен, по планам НБУ, снизится до 4%, это позволит правительству в будущем сэкономить на обслуживании долга", - говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

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На данный момент НБУ сохраняет прогноз по инфляции в 2017 году на уровне 9,1%. Даже при такой динамике Минфин сэкономит на будущих платежах по облигациям, так как заплатит менее 11% (инфляция + 1,5 п.п) вместо 12,85%. В 2018 году НБУ ожидает выйти на среднегодовую инфляцию в 6-8%, а в 2019-ом - 5-6%. В этом случае стоимость обслуживания долга снизится вдвое.

"Привязка к инфляции должна стимулировать правительство более качественно управлять бюджетом и проводить более уравновешенную фискальную политику", - добавляет Тарас Котович. По его словам, ОВГЗ с доходностью гарантированно выше инфляции также может стать хорошим объектом для инвестиций негосударственных пенсионных фондов, особенно в контексте ожидаемой пенсионной реформы.

Олег Сорочан

