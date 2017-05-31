Минфин продал госбонды на 75 млн грн

Вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению гособлигаций

Министерство финансов 30 мая на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 75,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



На аукционе были проданы ОВГЗ со сроком обращения 168 дней на 75,198 млн грн под 13,88% годовых.



К размещению предлагались и бонды со сроком обращения 357 дней, но на них не поступило ни одной заявки.



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