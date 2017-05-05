Лондонский Сити может начать стагнировать - Goldman Sachs
Лондонский Сити может начать стагнировать из-за Brexit. Об этом предупредил глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, пишет Bloomberg.
Он отметил, что американский банк постарается сохранить так много операций в Великобритании, как это возможно. Но при этом Goldman Sachs уже изучает возможности расширения а Дублине и Франкфурте.
Бланкфейн считает, что банкам необходимо дать некий переходный период после того, как условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будут окончательно согласованы.
Банк планирует начать выводить штат из Лондона в следующем году. Скорей всего, европейской штаб-квартирой Goldman Sachs станет Франкфурт. Всего у банка около 6 тыс. сотрудников в Великобритании.
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