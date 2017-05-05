Лондонский Сити может начать стагнировать - Goldman Sachs

Из-за Brexit в финансовом центре Великобритании момет начаться застой, считает глава Goldman Sachs

Лондонский Сити может начать стагнировать из-за Brexit. Об этом предупредил глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, пишет Bloomberg.



Он отметил, что американский банк постарается сохранить так много операций в Великобритании, как это возможно. Но при этом Goldman Sachs уже изучает возможности расширения а Дублине и Франкфурте.



Бланкфейн считает, что банкам необходимо дать некий переходный период после того, как условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будут окончательно согласованы.



Банк планирует начать выводить штат из Лондона в следующем году. Скорей всего, европейской штаб-квартирой Goldman Sachs станет Франкфурт. Всего у банка около 6 тыс. сотрудников в Великобритании.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.