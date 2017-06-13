Минфин одолжил миллиард на тысячу дней

Министерство финансов сегодня продало гособлигации на 1,1 млрд грн

Министерство финансов сегодня, 13 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,088 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство продало госбонды со сроком обращения 1 092 дня на 1,09 млрд грн под 14,64% годовых.



Также к размещению предлагались облигации со сроком обращения 175 и 343 дня, но на них не было ни одной заявки.



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