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Минфин одолжил миллиард на тысячу дней

13.06.2017 18:00
Министерство финансов сегодня продало гособлигации на 1,1 млрд грн

Министерство финансов сегодня, 13 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,088 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство продало госбонды со сроком обращения 1 092 дня на 1,09 млрд грн под 14,64% годовых.

Также к размещению предлагались облигации со сроком обращения 175 и 343 дня, но на них не было ни одной заявки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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