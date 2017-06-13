Минфин одолжил миллиард на тысячу дней
Министерство финансов сегодня, 13 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 1,088 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство продало госбонды со сроком обращения 1 092 дня на 1,09 млрд грн под 14,64% годовых.
Также к размещению предлагались облигации со сроком обращения 175 и 343 дня, но на них не было ни одной заявки.
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