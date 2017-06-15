ФРС США повысила базовую ставку второй раз за полгода
После двухдневного заседания руководство Федеральной резервной системы США приняло решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 п.п. до 1-1,25%. Об этом сообщается на сайте ФРС.
В сообщении отмечается умеренный рост экономики США, оценка инфляции на 2017 год снижена с 1,9% до 1,6%.
В текущем году это уже второе повышение базовой ставки в США. В марте ставка выросла с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1%.
ФРС рассчитывает на еще одно повышение ставки в 2017 году. В заявлении подчеркивается, что в дальнейшем при определении корректировки диапазона ставки ФРС будет ориентироваться на показатели рынка труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, а также будут учитываться международные события.
Центробанки повышают ставку для борьбы с инфляцией и перегревом на финансовых рынках. Глава ФРС Джанет Йеллен ранее заявляла, что экономика США больше не нуждается в мерах антикризисного стимулирования. По ее мнению, практика со сверхнизкими ставками требует ужесточения финансовой политики. О необходимости реагировать на изменение ситуации американские экономисты заговорили после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
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