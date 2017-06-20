Госказначейство требует от местных властей вернуть 9 млрд грн

Госказначейство разослало письма с просьбой к местным властям подтвердить готовность погасить долги

Государственная казначейская служба разослала местным органам власти письма с просьбой подтвердить готовность погасить задолженность за предыдущие периоды. Об этом говорится в письмах казначейства, пишет Экономическая правда.



По данным Ассоциации городов Украины, объем долгов по среднесрочным ссудам за предыдущие периоды составляет 9 млрд грн.



Речь идет о задолженности по краткосрочным займам, полученным с казначейского счета в 2009-2014 годах. Местные бюджеты принимали такие ссуды для покрытия кассовых разрывов, то есть для финансирования расходов при отсутствии доходов в течение определенного промежутка времени.



Также в одном из писем говорится, что Госказначейство уже разработало проект постановления о порядке погашения займов и направило его на согласование в Министерство финансов.



Города, в свою очередь, обвиняют правительство в некорректных расчетах бюджета и требуют, чтобы задолженность была списана. В противном случае - будут недофинансированы другие расходы.



Например, по состоянию на 1 июня 2017 сумма задолженности Черновцов составила 419,1 млн грн.



"Фактически местные бюджеты накапливали долги в результате завышения расчетных объемов доходов I-ой корзины и длительного невыполнения этих показателей… Задолженность по среднесрочным займам должна быть списана", - пишет в официальном письме начальник отдела экономического анализа и планирования доходов бюджета Черновицкого горсовета Светлана Адамович.



Аналогичную позицию озвучили и другие города, в том числе Ивано-Франковск, Чернигов и Харьков.



Харьковский мэр Геннадий Кернес написал письмо министру финансов Александру Данилюку, в котором заявил, что "установленные законами о госбюджете в 2010-2013 годах показатели доходов превышали реальные возможности их выполнения" и поэтому города вынуждены были занимать средства у казначейства. Харьков должен госказначейству 360,9 млн грн. По мнению Кернеса, задолженность перед казначейством также должна быть списана.



Ответа от городов Госказначейство ждет до 21 июня.



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