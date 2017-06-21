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Всемирный банк одобрил концепцию партнерства с Украиной

21.06.2017 10:12
Финансовая поддержка Всемирного банка будет зависеть от прогресса Украины в реализации реформ
Фото - ЕРА

Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы. Об этом сообщает пресс-службы Министерства финансов.

Главная цель концепции партнерства - содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины.

В Минфине пояснили, что это стратегический документ сотрудничества между Украиной и Всемирным банком. Он согласован с целями стратегии развития Украины, которые были определены в Программе и плане действий правительства, одобренном в 2016 году.

Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами ВБ в марте 2017 года. Оценка содержит среднесрочный план поддержки банком реформ, которые проводит правительство Украины.

Отмечается, что финансовая поддержка Всемирного банка будет зависеть от прогресса Украины в реализации реформ, улучшения результатов внедрения портфеля проектов МБРР в Украине и общего кредитного потенциала Всемирного банка и норматива кредитования для Украины.

"Финансовый потенциал, технические знания, глобальный опыт и новаторское мышление команды группы Всемирного банка в ближайшие 4 года будут направлены на всестороннюю поддержку этих реформ. Стратегия партнерства с Украиной на 2017-2021 годы станет очередным шагом на пути плодотворного сотрудничества Украины и Всемирного банка", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк, Инвестиции
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