Депутаты одобрили увеличение доходов бюджета в первом чтении

Парламент принял за основу законопроет об увеличении доходов госбюджета на 26 млрд грн

Верховная Рада планирует увеличить доходы бюджета на 26 млрд грн. Как сообщает корреспондент LIGA.net, за проект изменений в госбюджет на 2017 год (N6600) в первом чтении проголосовали 264 депутата.



2,66 млрд грн Кабмин предлагает выделить для финансирования нужд обороны и безопасности, связанных с проведением АТО. 1,5 млрд грн выделяется на выплату денежного обеспечения и материально-техническое обеспечение полицейских.



352 млн грн дополнительно получит Минобороны на выплату пазовой денежной помощи в случае гибели или ранения военнослужащих, оплату коммунальных услуг и участие сборной команды Украины в соревнованиях "Игры непокоренных".



100 млн грн выделяется СБУ на денежное обеспечение военнослужащих спецподразделений и участников АТО.



300 млн грн получит Госпогранслужба на инженерно-техническое обустройство границы.



14,1 млрд грн выделяется на жилищные субсидии, 800 млн грн на ремонт автомобильных дорог.



280 млн грн выделяется на выплату зарплат шахтерам, которые работают на государственных шахтах.



200 млн дополнительно выделяется Генпрокуратуре на зарплату прокурорам.



Также, в связи с докапитализацией ПриватБанка и выпуском облигаций на сумму 107 млрд грн, корректируется объем госдолга на 31 декабря 2017 года.



Вчера сообщалось, что Кабинет министров Украины в рамках перераспределения 24 млрд грн перевыполнения показателя доходов госбюджета предлагает направить средства на социальные, инфраструктурные и оборонные проекты.



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