 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.10  26.33   EUR:  29.12  29.68
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Резервы НБУ составили $17,62 млрд

06.06.2017 18:07
С начала года международные золотовалютные резервы выросли на 14%
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня составили $17,617 млрд (в эквиваленте). Как сообщает национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, за пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.

"Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла НБУ проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты", - отмечает регулятор.

В мае НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $521,2 млн (из них $266 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса). Вместе с тем, регулятор осуществил продажу $4 млн путем интервенций в форме запроса лучшего курса. Ни одного валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.

В пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, поступило $38,1 млн, а от Еврокомиссии - €8 млн.

Из резервов в мае на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $158,6 млн (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $18,5 млн - обслуживание по облигациям внешних заимствований, а $82,5 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ. Еще $71,8 млн направлено на платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда.

По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным, отмечает Нацбанк.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров