Резервы НБУ составили $17,62 млрд

С начала года международные золотовалютные резервы выросли на 14%

Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня составили $17,617 млрд (в эквиваленте). Как сообщает национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, за пять месяцев текущего года они выросли на 14%, в том числе за май - на 3%.



"Как и в предыдущие месяцы, в мае увеличение резервов происходило в основном благодаря благоприятной для отечественного экспорта ситуации на мировых сырьевых рынках, которая позволяла НБУ проводить покупку валюты и одновременно не противодействовать тенденции к укреплению национальной валюты", - отмечает регулятор.



В мае НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $521,2 млн (из них $266 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса). Вместе с тем, регулятор осуществил продажу $4 млн путем интервенций в форме запроса лучшего курса. Ни одного валютного аукциона по продаже валюты в мае проведено не было.



В пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, поступило $38,1 млн, а от Еврокомиссии - €8 млн.



Из резервов в мае на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $158,6 млн (кроме платежей в пользу МВФ), из которых $18,5 млн - обслуживание по облигациям внешних заимствований, а $82,5 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ. Еще $71,8 млн направлено на платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда.



По состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным, отмечает Нацбанк.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.