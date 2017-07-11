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НБУ стал членом Базельской консультативной группы

11.07.2017 16:54
Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) стал участником Базельской консультативной группы (Basel Consultative Group, BCG), созданной при Базельском комитете по банковскому надзору. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Цель Базельской консультативной группы - привлечь к обсуждению новых предложений Базельского комитета работников надзора страны, которые не являются его членами. Участниками Базельской консультативной группы являются центральные банки и надзорные органы 28 стран, среди которых теперь и НБУ.

Заседание группы проходят три раза в год. НБУ в Базельской консультативной группе будет представлять директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

"С обретением членства в Базельской консультативной группе НБУ получил возможность участвовать в широком профессиональном диалоге, обмене мнениями и опытом по вопросам реализации политики банковского регулирования и надзора, - отметил Ваврищук. - Отныне НБУ сможет на начальном этапе участвовать в разработке инициатив Базельского комитета, высказывать свои предложения и видение с учетом особенностей банковских систем развивающихся стран".

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ
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