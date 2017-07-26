Курсы валют НБУ на 26.07.2017

Нацбанк снизил курс гривни в паре с долларом на 2 копейки

На 26 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2584,3721 грн за $100;

3022,1647 грн за 100 евро;

4,3204 грн за 10 руб РФ.



На 25 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2582,2625 грн за $100;

3007,8194 грн за 100 евро;

4,3285 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.