Курсы валют НБУ на 26.07.2017
26.07.2017 08:00
Нацбанк снизил курс гривни в паре с долларом на 2 копейки
На 26 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2584,3721 грн за $100;
3022,1647 грн за 100 евро;
4,3204 грн за 10 руб РФ.
На 25 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2582,2625 грн за $100;
3007,8194 грн за 100 евро;
4,3285 грн за 10 руб РФ.
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