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Курсы валют НБУ на 26.07.2017

26.07.2017 08:00
Нацбанк снизил курс гривни в паре с долларом на 2 копейки

На 26 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2584,3721 грн за $100;
3022,1647 грн за 100 евро;
4,3204  грн за 10 руб РФ.

На 25 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2582,2625 грн за $100;
3007,8194 грн за 100 евро;
4,3285 грн за 10 руб РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, Нацбанк
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