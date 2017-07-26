Официальные курсы банковских металлов на 26.07.2017

Нацбанк Украины установил на 26 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324183,64 грн;

серебро - 4215,11 грн;

платина - 242155,67 грн;

палладий - 218896,32 грн.



Напомним, на 25 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324215,97 грн;

серебро - 4260,73 грн;

платина - 241958 грн;

палладий - 220008,77 грн.



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