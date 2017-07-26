Межбанк закрылся котировками доллара 25,88/25,91

В среду, 26 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,83/25,845, к закрытию котировки составили 25,88/25,91

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,83, максимальные - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,845, максимальные - 25,915.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4311/0,4318, к закрытию котировки составили 0,4319/0,4329.



Торги по евро начались с котировок 30,0454/30,0603, к закрытию котировки составили 30,1113/30,1436.

здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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