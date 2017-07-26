 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Межбанк закрылся котировками доллара 25,88/25,91

26.07.2017 17:45
В среду, 26 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,83/25,845, к закрытию котировки составили 25,88/25,91

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,83, максимальные  - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,845, максимальные - 25,915.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4311/0,4318,  к закрытию котировки составили 0,4319/0,4329.

Торги по евро начались с котировок 30,0454/30,0603, к закрытию котировки составили 30,1113/30,1436.

здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров