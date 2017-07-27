Официальные курсы банковских металлов на 27.07.2017

Нацбанк Украины установил на 27 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 323068,94 грн;

серебро - 4237,35 грн;

платина - 239693,8 грн;

палладий - 222609,8 грн.



Напомним, на 26 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324183,64 грн;

серебро - 4215,11 грн;

платина - 242155,67 грн;

палладий - 218896,32 грн.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.