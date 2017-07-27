Между ЕС и США может начаться торговая война из-за санкций - СМИ

Министр экономики Германии Бригитте Цюприс считает, что введение новых санкций против страны-агрессора может привести к торговой войне между ЕС и США

Фото: EPA

Введение новых санкций США против Российской Федерации может привести к торговой войне между Евросоюзом (ЕС) и Штатами. Такое мнение высказала министр экономики Германии Бригитте Цюприс, сообщает Reuters.



Цюприс выразила надежду, что главная цель ограничительных мер США заключается не в ущербе Европе,но при этом заявила, что расширение санкций может навредить европейским компаниям.



Она добавила, что в ЕС начали обсуждать возможные ответные меры в рамках Всемирной торговой организации.



Вчера, 26 июля, сообщалось, что Берлин обеспокоен ужесточением санкций США против страны-агрессора. Спикер МИД Германии Мартин Шефер заявил, что ужесточение санкций ради достижения собственных экономических целей недопустимо.



По словам Шефера, Берлин и Брюссель согласны сотрудничать с Вашингтоном в вопросе санкций, особенно касающихся аннексии Крыма и кризиса в Украине. Однако подчеркнул, что США следует согласовывать санкции против РФ с партнерами в ЕС.



В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что новые санкции США против России, КНДР и Северной Кореи противоречат международному праву из-за их экстратерриториального охвата.



Сегодня стало известно, что в Сенате пришли к согласию касательно законопроекта об ужесточении санкций. Проект может быть одобрен сенаторами уже на этой неделе.



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Информационное агентство

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