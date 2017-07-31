Доллар на межбанке дешевеет

В понедельник, 31 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,89/25,91*, к 12:00 котировки составили 25,85/25,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,85, максимальные - 25,89. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,87, максимальные - 25,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4312/0,4321, к 12:00 котировки составили 0,4297/0,4303.



Торги по евро начались с котировок 30,3819/30,4027, к 12:00 котировки составили 30,3168/30,3403.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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