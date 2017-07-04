Убытки от российской агрессии составляют $50 млрд - Минобороны
Общие убытки из-за разрушения объектов инфраструктуры на Донбассе из-за агрессии России составляют около $50 млрд. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, пишет Hubs.
"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украине составляет около $50 млрд", - сказал он во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.
По его словам, кроме того, из-за эскалации конфликта на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.
"Гражданское население требует первоочередного решения вопросов водо-, свето- и газоснабжения, санитарного обеспечения и содействия в соблюдении гигиены, продовольственной безопасности и питания, обеспечения временным жильем, организации размещения и медицинского обслуживания", - добавил Руснак.
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