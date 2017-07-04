МВФ отложил выделение пятого транша Украине - Bloomberg
Выделение пятого транша финансовой помощи Украине от Международного валютного фонда (МВФ) отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на премьер-министра Владимира Гройсмана.
"Мы не успеем (принять законопроекты - ред.) до каникул", - сказал Гройсман сегодня, 4 июля.
Таким образом, пятый транш в сумме $1,9 млрд МВФ выделит не раньше осени, тогда как ранее выделение планировалось на июнь-июль.
Bloomberg отмечает, что задержка с траншем может помешать Украине выйти на международные рынки заимствований. О таких планах сообщал ранее министр финансов Александр Данилюк.
Последнее пленарное заседание Верховной Рады до начала каникул состоится 14 июля.
Ранее сообщалось, что новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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