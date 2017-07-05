Данилюк ожидает пятого транша от МВФ осенью

Украина может получить пятый транш по программе МВФ осенью, считает министр финансов

Международный валютный фонд (МВФ) может принять решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша осенью. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил изданию Bloomberg.



"Украина может получить пятый транш кредита МВФ осенью", - сказал он.



Вчера сообщалось, что выделение очередного транша отложено, поскольку парламент не принял пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Выделение планировалось на июнь-июль.



Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.



В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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