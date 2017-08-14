Курс Bitcoin пробил отметку в $4000

За последнюю неделю стоимость наиболее популярной криптовалюты выросла на треть - почти на $1000

Курс криптовалюты Bitcoin ночью 13 августа преодолел отметку в $4000. За последнюю неделю стоимость Bitcoin выросла на треть - почти на $1000.

В полдень 13 августа был зафиксирован максимум - $4225,40. После этого последовал небольшой откат. По данным Coindesk, сегодня утром курс Bitcoin находился на уровне $4084. Капитализация криптовалюты превысила $66 млрд.

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Напомним, 1 августа наиболее популярная криптовалюта разделилась на оригинальный биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Небольшая часть разработчиков, владельцев кошельков, обменных площадок майнеров поддержало новую ветку.

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