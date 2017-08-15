Азбука Bitcoin: Причины роста криптовалюты

Самым важным фактором, который и привел к взлёту стоимости криптовалют в последние пару лет, является их качество анонимности и надежности

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Сегодня в продолжение темы эксперты компании СП “ИнтерБизнесКонсалтинг” и финансового портала WWW.IBC.UA расскажут о том, почему Биткойн растет в цене и стоит ли с ним работать.

Есть несколько причин роста стоимости Биткойна и остальных самых ликвидных криптовалют на протяжении последних лет.

Во-первых, как уже описывалось раньше, банальной причиной является рост затрат электроэнергии на проведение расчетов. Если спрос существует, цена предложения будет расти вместе с ростом себестоимости.

Во-вторых, изначально заложенное в алгоритме эмиссии Биткойна ограничение общей суммы эмиссии дает гарантию, что в будущем не возникнет ситуация, что кто-то «допечатал» еще пару миллионов Биткойнов. Многие считают, что упомянутый математический принцип гарантирует дефицит Биткоинов в недалеком будущем, и потому они будут дорожать.

На самом деле, самым важным фактором, который и привел к взлёту стоимости криптовалют в последние пару лет, является их качество анонимности и надежности. В условиях глобального усиления борьбы с отмыванием денег это стало цениться особенно высоко.

Основным игроком на рынке криптовалют является Китай. В Китае существуют валютные ограничения на перевод средств за рубеж, хоть и намного меньшие, чем у нас. И тут на помощь пришла криптовалюта, которая не признает границ и которая не регулируется на национальном уровне. Китайцы покупают за юани Биткойн, а потом продают его уже вне пределов Поднебесной за офшорные юани или за доллар. Через этот канал формируется колоссальны объем спроса на все криптовалюты. Единственные требования к ним - ликвидность и надежность системы.

Кстати, до национализации подобную схему работы предлагал Приватбанк - можно было купить Биткойн за гривну. Правда, ограничения в 150 тыс. грн не дали этому продукту стать популярным.

В Китае такая ситуация не осталась незамеченной - в январе текущего года представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности крупнейших бирж страны BTCC, Huobi и OKCoin, в результате которых были обнаружены нарушения биржами законодательства о борьбе с отмыванием денег. Биржам пришлось на 4 месяца приостановить возможность вывода средств клиентами для приведения своей деятельности в соответствие требованиям идентификации и борьбы с отмыванием денег.

Примерно в то же время, весной текущего года в Великобритании принят Закон «О криминальных финансах», позволяющий конфискацию имущества, приобретенного за средства из неподтвержденных источников при условии, что стоимость собственности превышает 50 тыс. фунтов.

Совпадение или нет, но бурный рост стоимости Биткойна начался именно в начале текущего года. Не станет удивлением новость, что криминальные активы мигрируют в криптовалюты для сохранения анонимности.

Биткойн - деньги или билет МММ?

Ответим сразу - ни то ни другое.

Экономическая теория учит нас, что деньги - это такой товар, который выполняет пять функций: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги.

Исходя из реалий сегодняшнего дня, Биткойн выступает как средство платежа и, изредка, как средство обращения. Каждый участник сети может совершать мгновенные операции с криптовалютой без посредников, то есть передавать криптовалюту напрямую продавцу. Для этого не нужно идти в банк. Но расплатиться Биткойном можно в очень ограниченном количестве локаций.

Биткойн скорее сам актив, стоимость которого выражается в традиционных деньгах, а не как сам по себе мера стоимости активов.

Если сравнивать Биткойн с билетами МММ, то, в отличие от билетов МММ эмиссия Биткойна ограничена и строго регламентирована математическими алгоритмами. Соответственно, стоимость Биткойна определяется исключительно соотношением спроса и предложения. По поводу спроса на билеты сам Мавроди высказался так: «Рост цен стимулирует повышение спроса, а повышение спроса - дальнейший рост цен. Процесс питает сам себя».

Стоит ли принимать Биткойн у своих клиентов?

Если это легальный бизнес, то зачем вам Биткойн?

Такой вопрос вполне уместен, так как такая продажа не будет считаться продажей согласно законодательству Украины. Дело вот в чем: с одной стороны, расчеты на территории страны между резидентами возможны лишь в гривне. С другой - законодательство не знает такого понятия как Bitcoin. Соответственно, не будет никакого расчета за товар или услугу и не будет никакого нарушения валютного законодательства.

Однако, с точки зрения налоговых органов, покупатель товара или услуги за Bitcoin получил этот товар/услугу бесплатно, т.е. даром. Если сумма такой покупки будет достаточно большой или заметной, чтобы попасть на радары соответствующих служб, у него возникнет налоговое обязательство на всю сумму покупки. Продавцу также нужно будет объясняться, зачем он отдал товар.

Поэтому общий совет заключается в том, что продавайте за Биткойны то, что вы купили за Биткойны и наоборот. А положительный остаток можно вывести в традиционные деньги за комиссию, оценочно, в 3-5%.

Стоит ли хранить Биткойн на старость?

На сегодняшний день криптовалюта - это отличный инструмент для получения спекулятивного дохода. Но вряд ли Биткойн стоит рассматривать как средство накопления.

Сегодня ещё существуют механизмы перетока денег между двумя рынками - традиционной и криптографической валюты. Но анонимность сделок и отсутствие регуляций не позволяет проводить обязательные сегодня процедуры идентификации и борьбы с отмывание денег. Соответственно, риски перекрытия этих механизмов растут. Поводом может стать обнаружение, например, использования рынка криптовалют террористическими организациями и наркокартелями. Тогда существующие криптовалюты будут изгнаны из официальной экономики и займут место валюты черного рынка.

Вряд-ли Вас на пенсии обрадует возможность получения за свои накопленные криптовалюты только наркотиков либо бесполезных уже тогда телесных утех.

Кроме того, несмотря на нынешнюю гегемонию, Биткойн не уникален. Со временем, из 800 нынесуществующих и используемх криптовалют выкристаллизуются небольшое их число. И все они поделят между собой один и тот же пирог. Биткойну придется потесниться и поделиться своей внутренней ценностью как средства платежа с другими.

Если все же хотите попытать счастья на этом рынке - покупайте сразу несколько криптовалют. Что-то сгорит, что-то выстрелит и покроет все потери по сгоревшим позициям.

Крипто-будущее:

Вытеснить традиционные валюты Биткойном невозможно даже теоретически, так же как и вернуться к золотому стандарту - любые ограничения в эмиссии ограничивают развитие экономики.

Но вот выпуск национальных и наднациональных валют на основе технологии blockchain - это очень скоро ожидающая нас реальность. Уже несколько стран заявили о начале работ по созданию национальной криптовалюты.

Выгоды для государства очевидны и уникальны. Каждая монетка уникальна. Её невозможно подделать. Все сделки с ней можно проследить с момента эмиссии до нынешнего держателя. Уход от налогов невозможен. Взятки становятся бесполезны, так как видно кто и за что заплатил. Тотальное декларирование активов граждан с подтверждением происхождения средств на этапе перехода к криптовалюте.

Тем, кто считает подобное развитие ситуации в Украине нереальным, попробуйте разместить депозитный вклад больше 150 тыс. гривен в каком-то из крупных иностранных банков. Вы будете удивлены. Возможно даже неприятно.

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