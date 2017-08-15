В Goldman Sachs прогнозируют снижение курса биткоина вдвое

По мнению эксперта Goldman Sachs, курс криптовалюты биткоин сначала вырастет почти до $5 тыс., а затем снизится до $2,22 тысяч

Фото: EPA

В инвестиционном банке Goldman Sachs прогнозируют снижение курса криптовалюты биткоин почти вдвое после роста до $4 тыс. Как сообщает CNBC, такое мнение высказала глава отдела технической стратегии Goldman Sachs Шеба Джафари.



По ее прогнозам, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.



1 августа наиболее популярная криптовалюта разделилась на оригинальный биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Небольшая часть разработчиков, владельцев кошельков, обменных площадок майнеров поддержало новую ветку.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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