В Goldman Sachs прогнозируют снижение курса биткоина вдвое
В инвестиционном банке Goldman Sachs прогнозируют снижение курса криптовалюты биткоин почти вдвое после роста до $4 тыс. Как сообщает CNBC, такое мнение высказала глава отдела технической стратегии Goldman Sachs Шеба Джафари.
По ее прогнозам, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.
1 августа наиболее популярная криптовалюта разделилась на оригинальный биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Небольшая часть разработчиков, владельцев кошельков, обменных площадок майнеров поддержало новую ветку.
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