НБУ купил у банков $44 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,5129 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 17 августа, $44 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $46 млн по курсу от 25,5 грн/долл до 25,53 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 25,5 грн/долл до 25,5195 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,5129 грн/долл, сообщает НБУ.



На аукционе 14 августа регулятор купил у банков $46,2 млн.



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