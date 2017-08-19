Австралия возьмет под контроль рынок криптовалют

Обменники криптовалют будут поставлены под контроль Австралийского центра анализа транзакций и отчетности

Австралия собирается установить контроль над рынком криптовалют. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на министра юстиции Майкла Кинана.



Новые финансовые технологии усиливают риски совершения серьезных финансовых преступлений, отметил Кинан.



Отныне обменники криптовалют будут поставлены под контроль Австралийского центра анализа транзакций и отчетности.



Это будет первый случай, когда криптообмен в Австралии будет регулироваться, сообщил министр юстиции.



Вчера сообщалось, что в комитет для разработки стандарта технологии блокчейн, созданный при Международной организации по стандартизации (ISO), вошли представители от России, в том числе сотрудник ФСБ Григорий Маршалко.



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