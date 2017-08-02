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Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш превысила $9 млрд

02.08.2017 17:14
Стоимость одной единицы криптовалюты биткоин кэш превысила $558, хотя при запуске она торговалась по $300
Фото: EPA

Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш, появившейся при разделении биткоина, превысила $9 млрд.

По данным биржи Coinmarketcap, стоимость одной единицы биткоин кэш превысила $558. При запуске она стоила около $300.

В тройке лидеров по капитализации новая валюта занимает третье место после "материнской" - оригинального биткоина - и эфириума.

Капитализация биткоина сейчас составляет $44,511 млрд, а стоимость одной единицы - $2,7 тыс.

Разделение криптовалют произошло вчера, 1 августа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin
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