Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш превысила $9 млрд

Стоимость одной единицы криптовалюты биткоин кэш превысила $558, хотя при запуске она торговалась по $300

Фото: EPA

Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш, появившейся при разделении биткоина, превысила $9 млрд.



По данным биржи Coinmarketcap, стоимость одной единицы биткоин кэш превысила $558. При запуске она стоила около $300.



В тройке лидеров по капитализации новая валюта занимает третье место после "материнской" - оригинального биткоина - и эфириума.



Капитализация биткоина сейчас составляет $44,511 млрд, а стоимость одной единицы - $2,7 тыс.



Разделение криптовалют произошло вчера, 1 августа. Читайте также - Китай откололся. Кто заработат на криптовалюте Bitcoin Cash



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