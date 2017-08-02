Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш превысила $9 млрд
Капитализация новой криптовалюты биткоин кэш, появившейся при разделении биткоина, превысила $9 млрд.
По данным биржи Coinmarketcap, стоимость одной единицы биткоин кэш превысила $558. При запуске она стоила около $300.
В тройке лидеров по капитализации новая валюта занимает третье место после "материнской" - оригинального биткоина - и эфириума.
Капитализация биткоина сейчас составляет $44,511 млрд, а стоимость одной единицы - $2,7 тыс.
Разделение криптовалют произошло вчера, 1 августа.
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