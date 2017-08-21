Резервы VS курс. Почему Нацбанк позволяет доллару падать

Нацбанк вернулся на валютный рынок. Темпы пополнения золотовалютных резервов пока не впечатляют

Нацбанк постепенно возвращается на валютный рынок. Летняя активность регулятора по наполнению золотовалютных резервов пока не впечатляет: 7 августа впервые после полуторамесячного перерыва регулятор провел валютный аукцион и купил у банков $50 млн. После этого в НБУ выходил на рынок еще дважды - 14 и 17 августа, докупив еще $46,2 и $44 млн.

В июле НБУ с покупкой валюты на рынок не выходил вообще. Более того $34,9 млн регулятор продал на аукционе 5 июля. Курс гривни при этом впервые с октября 2016 года вырос до 25,5 грн/$.

Что для НБУ важнее - курс или резервы? LIGA.net разбиралась в приоритетах регулятора.

В руках у рынка

Статистика пополнения Нацбанком золотовалютных резервов в этом году выглядит нетипично. По данным LIGA.net, в июле доллар подешевел в продаже еще на 25 копеек. Тем не менее, НБУ не стал пользоваться случаем, купив в июне и июле всего $163,9. Объяснить это традиционным для середины лета снижением деловой активности нельзя: ровно год назад в июле 2016-го регулятор провел 12 аукционов, на которых купил $279 млн. В июне 2016-го еще больше - $379,6 млн.

Не влияют на общую картину и $64,7 млн, которые Нацбанк в июле купил у крупнейших банков по "запросу лучшего курса".

"Eсли у Нацбанка есть возможность, он выходит на межбанк и покупает валюту, - говорит аналитик инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. - Если НБУ не покупает, значит рынок не дает ему такой возможности".

В июле Нацбанку действительно было не с чем "работать" на межбанке: средний объем торгов в июле - $248,47 млн, в августе - $326,76. Если учесть, что ВалКли одновременно фиксирует и покупку и продажу валюты, то для реальной оценки эти цифры нужно делить на два.

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Еще один пример того, как рынок ограничивает Нацбанк в действиях, показывает август прошлого года. Тогда НБУ после интенсивных покупок июня-июля был вынужден не просто отказаться от дальнейшего пополнения ЗВР, но и, напротив, продавать валюту. В течение августа 2016-го гривня девальвировала с 24,82 грн/$ до 26,37 грн/$. Чиновники НБУ называли снижение временным, связывая его с сезонными факторами. Нацбанк тогда практически не вмешивался в процесс, продав банкам всего $30 млн в надежде, что курс к сентябрю вернется в прежние рамки.

Логика августовской девальвации прошлого года была простой: маркетинговый год аграриев в самом разгаре, и если в первые месяцы лета им достаточно продавать накопленную во время активных продаж валюту, продолжая выводить на рынок переходящие остатки продукции, то в августе они, как правило, наращивают закупки валюты и замедляют темпы продаж нового урожая, говорит аналитик компании Альпари Максим Пархоменко.

"Речь идет об закупке ГСМ для уборочных с/х работ одновременно со снижением поставок зерновых, - объясняет Пархоменко. - Закупки ГСМ проходят за валюту (крупные игроки делают это напрямую у поставщиков, а не за гривню через украинских посредников). Замедление поставок сельхозпродукции вызвано ее первичной обработкой (сушка, дезинфекция и проч). Благодаря этому аграрии могут продавать зерно позже, ориентируясь на уровень цен на мировых рынках".

Экспорт не по расписанию

В этом году ситуация изменилась, отмечает Паращий. Агросектор начал уборку и экспорт урожая позже обычного, о чем говорят и данные Гопродпотребслужбы за первые месяцы 2017/2018 маркетингового года. В 2016-м к середине августа аграрии экспортировали 1,95 млн т пшеницы, сейчас - 1,6 млн т. Общий экспорт зерновых в этом году тоже ненамного, но меньше прошлогоднего: 3,95 млн т против 4,17 млн т.

При этом, по данным НБУ, во втором квартале цены на зерновые хоть и росли понемногу, но все же были гораздо ниже, чем во втором квартале 2016-го. Украинская кукуруза в июне снова начала дешеветь, подсолнечное масло после уверенного весеннего роста - тоже.

"На агрорынке есть такое негласное правило: в разгар сезона цены проседают, - поясняет Александр Паращий. - Те кому нужны деньги, конечно, продают новые поступления, но значительная часть экспортеров все же предпочитает подождать, пока конъюнктура рынка не улучшится".

Перспектив значительного роста цен на агропродукцию в НБУ не видят. Небольшое повышение регулятор прогнозировал как раз с начала третьего квартала.

"Мировые цены на зерновые медленно восстанавливаться на фоне сокращения объемов производства. Мировое производство зерновых в 2017/18 маркетинговом году снизится на 3,2% год к году. Высокие объемы переходящих запасов только частично смогут компенсировать уменьшение урожайности" - писал в июле Нацбанк в своем инфляционном отчете.

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Совсем иная ситуация на металлургическом рынке. "Сейчас для нас складывается очень хорошая конъюнктура на рынках металлов, - поясняет Паращий. - И если в начале года многие ожидали обвала в этих секторах, то сейчас прогнозы более сдержаны".

С одной стороны украинские агроэкспортеры не особо активно продают остатки продукции (а значит и валютную выручку от них) с прошлого сезона и не спешат с продажей свежих запасов продукции. С другой, валютную ликвидность поддерживают поступления от металлургов. Гривная укрепляется, но больших излишков валюты на рынке по прежнему нет, говорит ведущий эксперт сектора продаж казначейских продуктов ОТП Банка Никита Мишаков.

В прошлом году был еще один игрок, который прямо участвовал в августовском обрушении курса - Нафтогаз. Он резко увеличил закупки валюты под импорт газа, чем сильно взвинтил спрос на валюту на межбанке, отмечает Пращий.

Немотивирующие долги

Для августа поведение курса действительно нетипично. В начале месяца доллар приблизился к отметке 25,8 грн/$, к середине августа гривня укрепилась до 25,48/25,50 грн/$. Почему НБУ слабо пользуется возможностью покупать доллар?

НБУ должен быть крайне активен на валютном рынке, решая две задачи: пополнение ЗВР и поддержку курса доллара на комфортном для экспортеров уровне, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. По его словам, ситуация с резервами для Нацбанка уже не столь принципиальна - в НБУ понимают, что скорее всего сотрудничество с МВФ в этом году не будет продолжаться.

Фонд - это главный цензор уровня украинских ЗВР. Изначальная программа расширенного финансирования Украины EFF прдполагала рост резервов до $28,7 млрд. При нынешнем объеме резервов в 17,9 млрд (на 30 июня), прогноз регулятора в 20 млрд до конца этого года уже выглядит не особо реалистичным.

В ближайшие 4 месяца Украине придется тратить ЗВР на погашение кредита МВФ, полученного по программе stand-by. Возможно, частично за счет резервов 1 сентября будет выплачен и купон по еврооблигациям на $505 млн, говорит директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин.

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Последний крупный платеж $450 млн по кредиту МВФ Украина платила 3 августа. По мнению Пархоменко, Нацбанк целенаправленно готовился к нему, скупая валюту в предыдущие месяцы. "Соответственно, резервы и собирали под эту сумму, - поясняет он. - Когда ее собрали, потребность в аукционах отпала".

Ближайшая выплата по долгу МВФ предстоит в ноябре. Часть средств ($351 млн) под погашение купона по евробондам Минфин подготовил за счет летних размещений валютных ОВГЗ, считает Баронин. Изменится ли валютная тактика НБУ с нерегулярными вылазками на межбанк с аукционами? Сейчас острой необходимости пополнять ЗВР у Нацбанка нет: ни требования МВФ, ни необходимость внешних выплат пока не оказывают решающего влияния на поведение регулятора, отмечает Устенко.

"Нацбанку нужно активнее работать на валютном рынке. - считает Устенко. - Но этому может быть и политическое объяснение: пока не назначат нового главу НБУ, его нынешнее руководство предпочитает всем остальным целям именно низкий курс".