Россия выделит Беларуси кредит на $700 млн
Россия выделит Белоруссии финансовый кредит на $700 млн. Об этом говорится в распоряжении правительства страны-агрессора.
Беларусь обязуется выплатить этот кредит за 10 лет. Выплаты будут производиться дважды в год - - 15 апреля и 15 октября. Сумма выплат будет расти с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года. Транши должны поступать на российские счета либо в рублях, либо в долларах.
Деньги будут выделены "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений" для погашения кредитов, ранее выданных Россией.
Напомним, в начале сентября Россия и Беларусь начнут совместные стратегические учения армий - Запад-2017. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси. В СНБО заявляют о реальных угрозах для Украины во время российско-белорусских учений. По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, во время Запад-2017 Кремль проверит готовность к большой войне.
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