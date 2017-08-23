Кабмин выделит 1 млрд грн на реформу начального образования

В бюджет на следующий год правительство заложило 1 млрд грн на реформирование системы начального образования

Кабинет Министров в рамках реформы образования в Украине закладывает в бюджет на 2018 год 1 млрд грн на реформирование системы начального образования. Как сообщает Правительственный портал, об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 23 августа.



По словам Гройсмана, на эти средства планируется на 25% увеличить зарплаты учителей. Кроме того, уже в сентябре Кабинет министров планирует утвердить программу строительства детских садов в Украине.



"В течение сентября мы утвердим программу строительства садов, которая даст ответ на вопрос полной ликвидации очередей в детские сады в Украине. В 2020 году не будет очередей в детские сады, дети получат доступ к дошкольному образованию. В 2018 году мы также выделим 1 млрд гривен на модернизацию учебного процесса в начальной школе", - сказал премьер.



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