Moody's повысил рейтинг Украины до Caa2
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2, а также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Как сообщает агентство на официальном сайте, главными факторами повышения рейтинга стали влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.
Если "позитивный" прогноз сохранится, надежность внутреннего и внешнего долга Украины улучшится.
Moody's отмечает, что эффект от реформ окажет поддержку Украине при возвращении на мировые рынки капитала, облегчит рефинансирование внешнего долга, существенные выплаты по которому предстоят уже в 201 году.
Два других агентства из "большой рейтинговой тройки"(Fitch и Standard & Poor's) сохраняют рейтинговую оценку Украины на уровне B- со "стабильным" прогнозом.
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