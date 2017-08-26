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Moody's повысил рейтинг Украины до Caa2

26.08.2017 11:43
Рейтинг Украины по версии Moody's повышен до Caa2 с "позитивным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2, а также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Как сообщает агентство на официальном сайте, главными факторами повышения рейтинга стали влияние структурных реформ в Украине и улучшение позиций на внешних рынках.

Если "позитивный" прогноз сохранится, надежность внутреннего и внешнего долга Украины улучшится.

Moody's  отмечает, что эффект от реформ окажет поддержку Украине при возвращении на мировые рынки капитала, облегчит рефинансирование внешнего долга, существенные выплаты по которому предстоят уже в 201 году.

Два других агентства из "большой рейтинговой тройки"(Fitch и Standard & Poor's) сохраняют рейтинговую оценку Украины на уровне B- со "стабильным" прогнозом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Рейтинг, Moody's
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