Поступления в Пенсионный фонд превысили план на 13 млрд грн
Поступления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн. Об этом рассказала директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Ирина Ковпашко, сообщает УНИАН.
"С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями", - сообщила она.
Директор департамента ПФУ также сообщила, что сейчас в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн. Ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает более 22 млрд грн пенсионерам.
Она добавила, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений - это часть от ЕСВ (85,6%).
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