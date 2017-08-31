S&P предупредил США о возможном дефолте
Рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о серьезных последствиях для экономики США, если Конгресс не повысит предел госдолга до конца сентября. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам главного экономиста S&P Бет Энн Бовино, если лимит не будет повышен, то последствия для экономики могут быть более серьезными, чем крах Lehman Brothers в 2008 году. Бонвино отмечает, что США могут столкнуться с дефолтом, закрытием государственных компаний и вернуться к рецессии.
Угроза дефолта в США возникла из-за конфликта президента Дональда Трампа и Конгресса по поводу строительства стены на границе с Мексикой. В начале года Министерство внутренней безопасности США оценило расходы на заграждение в более чем $20 млрд. По словам Трампа, строительство частично оплатит мексиканское правительство. Мексика платить за пограничный барьер отказалась.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
17964
-
12361
-
7179
-
5428
-
4345