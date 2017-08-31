S&P предупредил США о возможном дефолте

Если Конгресс не повысит предел госдолга до конца сентября, США грозит дефолт, считают в Standard & Poor's

Рейтинговое агентство Standard & Poor's предупредило о серьезных последствиях для экономики США, если Конгресс не повысит предел госдолга до конца сентября. Об этом сообщает Радио Свобода.



По словам главного экономиста S&P Бет Энн Бовино, если лимит не будет повышен, то последствия для экономики могут быть более серьезными, чем крах Lehman Brothers в 2008 году. Бонвино отмечает, что США могут столкнуться с дефолтом, закрытием государственных компаний и вернуться к рецессии.



Угроза дефолта в США возникла из-за конфликта президента Дональда Трампа и Конгресса по поводу строительства стены на границе с Мексикой. В начале года Министерство внутренней безопасности США оценило расходы на заграждение в более чем $20 млрд. По словам Трампа, строительство частично оплатит мексиканское правительство. Мексика платить за пограничный барьер отказалась.



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