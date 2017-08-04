На встречном курсе: почему дорожает евро

Европейская валюта выросла к доллару на 13% с начала года

Курс евро в Украине растет. За последний месяц европейская валюта на межбанке и на наличном рынке подорожала на 2%. По данным LIGA.net в обменниках евро можно купить в среднем за 30,6 грн, официальный курс НБУ на 3 августа установлен на уровне 30,64 грн/евро.

Курс европейской валюты растет на международных рынках, украинский - лишь отражает общемировую тенденцию. Стоимость евро против доллара США в июле повысилась на 3,5% до 1,18, с начала года - на 13%. Это связано с ростом экономики стран ЕС. "Политическая ситуация в Европе выровнялась, в частности, улеглась угроза победы нетрадиционных партий во Франции и Германии. Реальный рост ВВП остается устойчивым, как в Еврозоне в целом, так и у ее лидера - Германии", - объясняет Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU.

По предварительным данным Евростата, во втором квартале 2017 года показатель ВВП во всех странах Европейского союза вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале рост составил 0,5%. Инфляция в июне в странах ЕС ускорилась до 1,3%.



Динамика курса евро на межбанке. Источник: LIGA.net



Выросли и другие макропоказатели. "Недавний рывок курса евро объясняется хорошей статистикой по июньскому индексу цен производителей в ЕС. Показатель оказался выше ожиданий", - объясняет говорит Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.



"На рынках существуют опасения торговых войн США с Европой и Китаем, что играет не в пользу доллара. Дополнительно растет спрос на евро в связи с brexit и переводом части бизнеса на континент. Впереди парламентские выборы в Германии, и тут не ожидаются сюрпризы, что также позитивно для евро", - говорит аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

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В пользу европейской валюты играет ситуациея в США. Ожидания участников финансового рынка, которые после выборов президента толкали доллар вверх против других основных валют на фоне обещаний Трампа, ослабли. "Стена с Мексикой так и осталась лишь темой разговора, поэтому доллар подешевел по отношению к мексиканскому песо. Активизация реального роста ВВП до хотя бы 3% (хотя оригинально Трамп в предвыборной кампании говорил даже о 4%) похоже отодвигается на будущее, а стагнация инфляции, которая все еще ниже 2%, указывает на все еще слабый спрос. Индекс доллара DXY со 100 пунктов в апреле упал до 92,7 пунктов" - говорит Александр Вальчишен.



В ближайшие месяцы ситуация может измениться. На валютные рынки могут повлиять решения ФРС по повышению базовой ставки, результаты макропоказателей из США, в частности статистика по рынку труда, инфляции. Если в сентябре ФРС ужесточит свою монетарную политику, это будет означать коррекцию курса евро к доллару.

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Гривня будет следовать мировым тенденциям, говорят собеседники LIGA.net. Но европейская валюта в Украине может подорожать независимо от динамики евро-доллар. "Курс евро в Украине определяется двумя раздельными факторами: курсом гривня-доллар, на который, в том числе, влияет динамика платежного баланса, и курсом доллар-евро, который в страну, по сути, импортируется", -говорит главный аналитик инвесткомпании Adamant Capital Константин Фастовец. Пока гривня будет укрепляться к доллару, это будет сдерживать рост курса евро в Украине. "Осенью же, как правило, американская валюта в Украине дорожает, что в свою очередь может привести к удорожанию и евро", - отмечает Фастовец.