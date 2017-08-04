Чикагская биржа готовится запустить торговлю биткоин-деривативами

В случае одобрения американских регуляторов, Чикагская биржа в начале следующего года запустст торговлю деривативами на биткоин

Чикагская биржа Chicago Board Options Exchange (CBOE) готовится в начале 2018 года запустить торги деривативами на криптовалюту биткоин. Об этом сообщает CNBC.



Ранее CBOE заключила партнерское соглашение с другой биржей - криптовалютной Gemini Trust. Соглашение дало Чикагской бирже доступ к рыночным данным Gemini, что необходимо для создания деривативов и индексов по криптовалюте.



Торговой площадке необходимо разрешение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщил главный стратегист CBOE Джон Дитерс. После получения такого разрешения фьючерсы на биткоин будут доступны институциональным и розничным инвесторам.



Комиссия по ценным бумагам и биржам в апреле заявляла, что пересмотрит ранее отклоненную заявку Gemini на включение в листинг на площадке, принадлежащей Чикагской бирже, контрактов ETF на биткоин. CFTC же в конце июля одобрила запуск платформы LedgerX по торговле деривативами на криптовалюту.



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