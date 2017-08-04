Наличные курсы валют (данные на 14:00)

В пятницу, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,3 коп до 25,7478 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,03 коп - до 25,9737 грн (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,8 грн, минимальный курс продажи - 25,87 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 5,67 коп - до 30,254 грн. Средний курс продажи евро вырос на 7,26 коп до 30,8583 грн. Продать евро дороже можно за 30,5 грн, купить дешевле - за 30,64 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,932 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,4 коп до 4,361 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7187 25,9737 0,3932 0,4361 30,2540 30,8583 Медиана 25,7050 25,9500 0,4100 0,4350 30,3000 30,8500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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