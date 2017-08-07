НБУ впервые за два месяца объявил аукцион по покупке валюты
07.08.2017 12:55
Сегодня Нацбанк намерен купить на валютном аукционе до $50 млн
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по покупке на межбанковском валютном рынке до $50 млн. Это первый аукцион по покупке валюты за два месяца.
Как сообщает пресс-служба НБУ, заявки на участие в аукционе принимались до 12:30.
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