НБУ впервые за два месяца объявил аукцион по покупке валюты

Сегодня Нацбанк намерен купить на валютном аукционе до $50 млн

Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по покупке на межбанковском валютном рынке до $50 млн. Это первый аукцион по покупке валюты за два месяца.



Как сообщает пресс-служба НБУ, заявки на участие в аукционе принимались до 12:30.



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