Чистые резервы НБУ за месяц выросли на 10,5%

На 1 сентября чистые резервы Нацбанка составили $5,43 млрд

Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе увеличились на 10,5% до $5,43 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



С начала года чистые резервы НБУ увеличились на 28,6% с 4,22 млрд.



Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.



Международные резервы Украины на 1 сентября, по предварительным данным, составляли $18,03 млрд (в эквиваленте). В последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года.



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