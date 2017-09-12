Чистые резервы НБУ за месяц выросли на 10,5%
Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе увеличились на 10,5% до $5,43 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
С начала года чистые резервы НБУ увеличились на 28,6% с 4,22 млрд.
Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.
Международные резервы Украины на 1 сентября, по предварительным данным, составляли $18,03 млрд (в эквиваленте). В последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года.
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