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НБУ упростил условия привлечения кредитов от МФО

12.09.2017 17:13
Нацбанк освободил кредитные договоры в иностранной валюте от регистрации в НБУ
Фото: Getty Images

Национальный банк (НБУ) упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, изменения предусматривают освобождение кредитных договоров в иностранной валюте от регистрации в НБУ, предоставление резидентам возможности привлекать кредиты от МФО по договорам, содержащих особые условия (когда валюта кредита определяется в гривнах, а все операции между МФО и резидентом-заемщиком проводятся в иностранной валюте).

Операции по кредитному договору с МФО уполномоченный банк будет производить в соответствии с условиями самого договора, а трансграничные операции (в том числе за счет купленной иностранной валюты) будет разрешено проводить без регистрации НБУ.

"В целом решение способствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в реальную экономику", - отметил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ от 7 сентября N88 и вступают в силу с 13 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Кредит
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