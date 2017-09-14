НБУ продал банкам $13 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 25,9398 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 14 сентября, $12,7 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $17 млн по курсу от 26,09 грн/долл до 26,165 грн/долл.



НБУ продавал валюту по курсу от 26,15 грн/долл до 26,165. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1568 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 сентября и продал $20,4 млн по средневзвешенному курсу 25,9398 грн.



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