НБУ продал банкам $13 млн
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 14 сентября, $12,7 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $17 млн по курсу от 26,09 грн/долл до 26,165 грн/долл.
НБУ продавал валюту по курсу от 26,15 грн/долл до 26,165. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1568 грн/долл, сообщает НБУ.
До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 5 сентября и продал $20,4 млн по средневзвешенному курсу 25,9398 грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5560
-
2197
-
2142
-
2026
-
2025