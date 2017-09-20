У ГФС вышел из строя один из серверов

Электронные сервисы ГФС доступны не в полном объеме из-за выхода из строя сервера

Электронные сервисы Государственной фискальной службы (ГФС) доступны для налогоплательщиков не в полном объеме из-за выхода из строя одного из серверов. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.



"Государственная фискальная служба сообщает о невозможности полного использования функционала электронных сервисов ГФС, связанной с выходом из строя одного из серверов баз данных", - гласит сообщение.



Дополнительной информации, как и сроках возобновления работы сервисов пока не уточняется.



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