Минфин обсуждает с МВФ реформу Государственной фискальной службы

Министр финансов Александр Данилюк обсудил проект комплексной реформы Государственной фискальной службы с представителем Международного валютного фонда Йостой Люнгманом. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В Минфине отметили, что стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость.



"Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными", - отмечает Минфин.



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