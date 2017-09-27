Минфин обсуждает с МВФ реформу Государственной фискальной службы
Министр финансов Александр Данилюк обсудил проект комплексной реформы Государственной фискальной службы с представителем Международного валютного фонда Йостой Люнгманом. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
В Минфине отметили, что стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость.
"Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными", - отмечает Минфин.
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