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Минфин обсуждает с МВФ реформу Государственной фискальной службы

27.09.2017 10:49
Минфин обсуждает с МВФ реформу Государственной фискальной службы
Фото: пресс-служба МВФ

Министр финансов Александр Данилюк обсудил проект комплексной реформы Государственной фискальной службы с представителем Международного валютного фонда Йостой Люнгманом. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В Минфине отметили, что стороны признали положительным продвижением в налоговой сфере введение автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость.

"Однако без изменения структуры работы фискальных органов дальнейшие шаги будут недостаточно эффективными", - отмечает Минфин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, МВФ, ГФС
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