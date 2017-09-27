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МВФ ожидает от Украины скорейшего принятия пенсионной реформы

27.09.2017 11:50
На даннвй момент МВФ сфокусирован на принятии пенсионной реформы в Украине и ускорее приватизации
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в ближайшее время принятия пенсионной реформы и ускорения приватизации. Об этом рассказал новый постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net.

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"Конкретно сейчас мы ждем результатов пенсионной реформы, приватизации и борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

Люнгман добавил, что в приоритете у Фонда также конкретные результаты борьбы с коррупцией в Украине.

"Также очень важно, чтобы продолжалась фискальная консолидация, чтобы была обеспечена долгосрочная финансовая стабильность, а реформы в энергетическом секторе соответствовали ранее достигнутым договоренностям", - сообщил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, МВФ
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