МВФ ожидает от Украины скорейшего принятия пенсионной реформы

На даннвй момент МВФ сфокусирован на принятии пенсионной реформы в Украине и ускорее приватизации

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в ближайшее время принятия пенсионной реформы и ускорения приватизации. Об этом рассказал новый постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net.



Читайте также - Представитель МВФ: Сейчас критический момент для Украины



"Конкретно сейчас мы ждем результатов пенсионной реформы, приватизации и борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.



Люнгман добавил, что в приоритете у Фонда также конкретные результаты борьбы с коррупцией в Украине.



"Также очень важно, чтобы продолжалась фискальная консолидация, чтобы была обеспечена долгосрочная финансовая стабильность, а реформы в энергетическом секторе соответствовали ранее достигнутым договоренностям", - сообщил он.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.