МВФ ожидает от Украины скорейшего принятия пенсионной реформы
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины в ближайшее время принятия пенсионной реформы и ускорения приватизации. Об этом рассказал новый постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net.
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"Конкретно сейчас мы ждем результатов пенсионной реформы, приватизации и борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.
Люнгман добавил, что в приоритете у Фонда также конкретные результаты борьбы с коррупцией в Украине.
"Также очень важно, чтобы продолжалась фискальная консолидация, чтобы была обеспечена долгосрочная финансовая стабильность, а реформы в энергетическом секторе соответствовали ранее достигнутым договоренностям", - сообщил он.
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