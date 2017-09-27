Госказначейство приостановило работу в Калиновском районе

Госказначейство временно приостановило работу своего управления в Калиновском районе

Государственная казначейская служба Украины временно приостановила работу своего управления в Калиновском районе Винницкой области.



О возобновлении работы управления будет дополнительное сообщение.



"Приносим извинения распорядителям и получателям бюджетных средств, клиентам Казначейства за временные неудобства и благодарим за понимание",- сообщает Госказначейство.



26 сентября около 22:00 на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей. В радиусе 50 км над эпицентром взрывов закрыто воздушное пространство. Перекрыта трасса Киев - Винница. Изменен маршрут 47 поездов.

По информации Минздрава, вследствие взрывов пострадал один гражданский.

Военная прокуратура расследует инцидент предварительно как диверсию.



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