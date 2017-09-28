В ближайшие три года Украине дефолт не грозит - Данилюк

Размещение евробондов на $3 млрд снизило риск дефолта Украины, отметил министр финансов

ААлександр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter