В ближайшие три года Украине дефолт не грозит - Данилюк
Выход Украины на рынок еврооблигаций и привлечение $3 млрд сняло риск дефолта в 2019-2020 годах. Такое мнение высказал министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.
"Я, как министр финансов, должен снять риск дефолта в 19-20 годах, и мы этого достигли, это нужно было сделать", - отметил он.
Министр добавил, что выход нашей страны на международные рынки капитала был указан в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
26 сентября на счета Государственного казначейства были зачислены средства от размещения бумаг в объеме $1,32 млрд.
19 сентября Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Как стало известно позднее, основными покупателями этих бумаг стали инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%), 16% - континентальная Европа.
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7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.
Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.
В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.
1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.
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В Европейском банке реконструкции и развития обеспокоены размещением бумаг.
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