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Всемирный банк вложил в украинские проекты около $12 млрд

04.09.2017 10:45
За 25 лет Всемирный банк вложил в украинские проекты $11,6 млрд
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Всемирный банк (ВБ) за 25 лет вложил в украинские проекты $11,6 млрд. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба. Министр принял участие в пересмотре портфеля проектов ВБ в Украине.

"На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено $11,605 млрд. Средства были направлены на институционное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - отметил Данилюк.

Пересмотр портфеля нужен для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги для обеспечения их успешной реализации.

Кроме того, обсуждается внедрение портфеля инвестиционных проектов в Украине, утвержденного во время предыдущего совместного пересмотра, а также утверждается план мероприятий на следующее полугодие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Всемирный банк, Данилюк
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