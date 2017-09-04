Всемирный банк вложил в украинские проекты около $12 млрд
Всемирный банк (ВБ) за 25 лет вложил в украинские проекты $11,6 млрд. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба. Министр принял участие в пересмотре портфеля проектов ВБ в Украине.
"На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено $11,605 млрд. Средства были направлены на институционное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - отметил Данилюк.
Пересмотр портфеля нужен для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги для обеспечения их успешной реализации.
Кроме того, обсуждается внедрение портфеля инвестиционных проектов в Украине, утвержденного во время предыдущего совместного пересмотра, а также утверждается план мероприятий на следующее полугодие.
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