Всемирный банк вложил в украинские проекты около $12 млрд

За 25 лет Всемирный банк вложил в украинские проекты $11,6 млрд

Всемирный банк (ВБ) за 25 лет вложил в украинские проекты $11,6 млрд. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба. Министр принял участие в пересмотре портфеля проектов ВБ в Украине.



"На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено $11,605 млрд. Средства были направлены на институционное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - отметил Данилюк.



Пересмотр портфеля нужен для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги для обеспечения их успешной реализации.



Кроме того, обсуждается внедрение портфеля инвестиционных проектов в Украине, утвержденного во время предыдущего совместного пересмотра, а также утверждается план мероприятий на следующее полугодие.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.