Украина может выйти на темпы роста ВВП в 4% - Всемирный банк

По прогнозам ВБ, в среднесрочной перспективе экономика Украины имеет потенциал роста на 4%

Рост ВВП Украины может ускориться с 2% в 2017 году до 3,5% в 2018-ом. Об этом сказано в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

По прогнозам ВБ, в среднесрочной перспективе экономика Украины имеет потенциал роста на 4% на фоне ослабления геополитической напряженности.

Аналитики банка ожидают, что Украина сможет выйти на темпы роста в 4% в 2019-2020 годах.

В ВБ прогнозируют, что рост мировой экономики ускорится до 3,1% в 2018 году за счет восстановления инвестиций и оживления промышленности и торговли. ВБ прогнозирует, что в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах темпы экономического роста вырастут в 2018 году до 4,5% на фоне продолжающегося восстановления деловой активности в странах-экспортерах сырья.

При этом в развитых странах темпы экономического роста немного снизятся - до 2,2% - в условиях постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования и смены роста объемов инвестиций их стабилизацией.

"Тем не менее, потенциальный рост в течение следующего десятилетия, вероятно, снизится, что является следствием низких объемов инвестиций, спада темпов роста производительности, и старения трудовых ресурсов", - говорится в докладе ВБ.

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Напомним, по данным Госстата, реальный ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,1%.

В начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%. Причина - прекращение отношений с предприятиями на оккупированной территории Донбасса.

Ключевые кредиторы Украины - МВФ и ЕБРР - ожидают, что рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%.

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