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Кабмин повысил пособия для семей переселенцев

17.01.2018 14:31
Кабмин внес изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам

Правительство внесло изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

"…поддержали повышение пособия семьям, в составе которых есть дети. Ранее на каждого ребенка предусматривалось 884 грн, теперь выплачивать будут тысячу гривень. Тоже самое и для пенсионеров. Кроме того, для семей всех без исключения переселенцев увеличили общую граничную сумму возможных выплат с 2400 до 3 тысяч гривень в месяц, а для многодетных семей - до 5 тысяч", - уточнил Калинин.

Он добавил, что Минсоцполитики планирует упростить переселенцам доступ к получению субсидий, так, чтобы при подаче заявок не нужно было предоставлять договор аренды жилья.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ
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