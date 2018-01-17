Кабмин повысил пособия для семей переселенцев

Кабмин внес изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам

Правительство внесло изменения в порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин на своей странице в Facebook.



"…поддержали повышение пособия семьям, в составе которых есть дети. Ранее на каждого ребенка предусматривалось 884 грн, теперь выплачивать будут тысячу гривень. Тоже самое и для пенсионеров. Кроме того, для семей всех без исключения переселенцев увеличили общую граничную сумму возможных выплат с 2400 до 3 тысяч гривень в месяц, а для многодетных семей - до 5 тысяч", - уточнил Калинин.



Он добавил, что Минсоцполитики планирует упростить переселенцам доступ к получению субсидий, так, чтобы при подаче заявок не нужно было предоставлять договор аренды жилья.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



