Инфографика: На что в 2018 году пойдут бюджетные деньги

В ходе бюджетного процесса чиновники несколько раз меняли показатели документа. Еще один масштабный пересмотр бюджета предстоит в первом полугодии

Спустя месяц после утверждения государственного бюджета на 2018 год Министерство финансов, наконец, обнародовало итоговую версию документа. Верховная Рада приняла закон 7 декабря, президент подписал его 30 декабря. На сайте Минфина документ появился в середине января.



В ходе бюджетного процесса чиновники несколько раз меняли показатели документа. Изначально при его составлении Минфин предполагал, что экономика в 2018 году вырастет на 3%, инфляция по итогам года составит 7%, объемы импорта увеличатся на 8%, объемы экспорта - на 7,3%. В октябре-ноябре 2017 года резко ускорились темпы роста потребительских цен, гривня начала дешеветь, стало понятно, что до конца года Украина не получит транш от Международного валютного фонда. Чиновникам пришлось пересмотреть макропрогнозы и переписать бюджет. Прогноз роста ВВП не изменился, на ухудшились инфляционные ожидания. Рост объемов экспорта ожидается на уровне 4%, импорта - на 7%.

Доходы бюджета в этом году составят 917,9 млрд грн, дефицит - 80,6 млрд грн, или 2,4% от ВВП. Наполнять казну будут в основном за счет поступлений от внутреннего НДС (300 млрд грн), импортного НДС (84 млрд грн), акцизного налога (124,1 млрд грн), поступлений от НДФЛ (91,1 млрд грн).

Национальный банк в этом году перечислит в казну 50,5 млрд грн.

Насколько реалистичен главный финансовый докумет стратны? "Бюджет-2018 вполне сбалансирован. Размер дефицита находится в заранее определенных Международным валютным фондом рамках. Планы налоговых поступлений достаточно умеренны, к тому же у правительства останется пространство для маневра "инфляционным налогом", хотя его и уменьшили после повышения официального прогноза инфляции", - считает Ярослав Жалило, директор по аналитической работе Института общественно-экономических исследований.

От приватизации в этом году Кабмин надеется выручить 22,5 млрд грн. Завышенные ожидания от продажи гособъектов снова остаются главным риском невыполнения бюджета. В 2017 году приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, но удалось продать только несколько энергокомпаний на 3,4 млрд грн. "Этот пробел будет замещен новыми займами, что означает увеличение расходов на проценты по долгу в будущем. В 2018-м на приватизацию заложено еще больше, то есть создаются риски еще больших займов, если не будет проведена масштабная приватизация либо сокращен дефицит бюджета", - говорит экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда.

Чиновники рассчитывают, что успешной распродаже в этом году будет способствовать новый закон о приватизации, который парламент принял в четверг.

Расходная часть бюджета в 2018 году вырастет на 18%. Приоритетами бюджета в Кабмине называют оборону, медицину, образование и развитие инфраструктуры. По данным Минфина, на строительство и реконструкцию дорог в этом году правительство направит 47,7 млрд грн. В эту сумму входят бюджетные и привлеченные средства. Расходы на оборону составят 171,1 млрд грн, на медицину - 115,7 млрд грн. На развитие АПК выделят 7,3 млрд грн. Не забыли чиновники и о себе. Расходы на содержание парламента вырастут на 42%, секретариата Кабмина - на 95%.

В ходе голосования за основу депутаты утвердили ряд поправок с голоса, которые в целом не нарушили баланс бюджета, но повлияли на его отдельные показатели.

В первом полугодии бюджет, вероятно, снова будут пересматривать. В текущую версию бюджета заложен рост минимальных зарплат до 3723 грн. Но в декабре 2017-го Петр Порошенко предложил поднять зарплаты еще больше - до 4100 грн. В Минфине пока не готовы к такому существенному росту соцстандартов, но предложение президента остается в силе. "На данном этапе мы получили задание рассчитать сценарий, который предложил президент. Будет ли возможность повысить минимальную зарплату именно до такого уровня, узнаем по результатам первого квартала 2018 года. Пока решения о повышении нет", - сообщил ранее замминистра финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.



Кристина Болотова