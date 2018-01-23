Госдолг Украины за месяц вырос на $40 млн

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил $76,33 млрд

Совокупный государственный долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $40 млн до $76,33 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил $76,33 млрд против $76,29 млрд месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга составил $65,01 млрд по сравнению с $64,81 млрд месяцем ранее. Рост за месяц составил $200 млн.

Прямой внешний долг сократился на $40 млн - до $38,48 млрд. Прямой внутренний долг вырос на $240 млн до $26,53 млрд.

Гарантированный государством долг сократился на $160 млн и на 30 ноября составил $11,32 млрд.

Напомним, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.

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