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Европейский центробанк сохранит программу выкупа активов

25.01.2018 16:15
Программа количественного смягчения в еврозоне закончится только после устойчивого ускорения инфляции, заверил глава ЕЦБ
Марио Драги (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит программу количественного смягчения до тех пор, пока не добьется устойчивого ускорения инфляции. Об этом рассказал глава ЕЦБ Марио Драги, пишет Bloomberg.

Регулятор не будет повышать ключевые ставки еще долгое время после завершения программы выкупа активов, добавил Драги.

Он отметил, что экономические индикаторы позволяют говорить об уверенном подъеме экономики, что указывает на то, что и инфляция ускорится.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Драги, ЕЦБ
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